Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Readcrest Capital AG: Ausgabe von zwei Wandelschuldverschreibungen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Hamburg, den 6. Oktober 2025 - Der Vorstand der Readcrest Capital AG (ISIN DE000A1E89S5; WKN A1E89S) (die "Gesellschaft") hat heute - wie bereits in der Ad-Hoc-Mitteilung vom 26. Juni 2025 skizziert - mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine unverzinsliche Pflichtwandelanleihe im Gesamtnennbetrag von EUR 29.000.000,00 ("Pflichtwandelanleihe"), eingeteilt in 29.000 Teilschuldverschreibungen zu je EUR 1.000,00, unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre an die Midgard Beteiligungsgesellschaft mbH ("Midgard") und die CFS Beteiligungsgesellschaft mbH ("CFS") zu begeben, mit der Maßgabe, dass Midgard und CFS ihre Beteiligung an der RC Stadtentwicklung GmbH, Leipzig ("RCS") in die Gesellschaft einbringen. Die RCS hält Mehrheitsbeteiligungen an drei Immobilienprojektentwicklungsgesellschaften aus der Insolvenzmasse der AOC betreffend Objekte in Dresden, Halle und Magdeburg. Midgard ist eine Beteiligungsgesellschaft des Vorstandsmitglieds Rolf Elgeti, CFS ist eine Beteiligungsgesellschaft der Familie Schwerdtfeger. Der Wandlungspreis beträgt anfänglich EUR 1,20 und kann unter bestimmten Umständen angepasst werden. Die Pflichtwandelanleihe wird bei Eintritt bestimmter Bedingungen (u.a. Schaffung bedingter Kapitalia und Erteilung von Baugenehmigungen für die Projektgrundstücke) in bis zu 24.166.168 Aktien der Readcrest Capital AG nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen pflichtgewandelt. Eine Rückzahlung in bar ist ausgeschlossen. Ferner hat der Vorstand heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von EUR 5.000.000,00 ("WSV 2025/2030"), eingeteilt in 50 Teilschuldverschreibungen zu je EUR 100.000,00, unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gegen Bareinlagen an einen Ankerinvestor für die strategische Neupositionierung der Gesellschaft als Immobilien-Gesellschaft zu begeben. Die WSV 2025/2030 hat eine fünfjährige Laufzeit und sieht eine jährliche Festverzinsung in Höhe von 5,00 % sowie das Recht der Wandelanleihegläubiger vor, die Wandelanleihe ab dem zweiten Jahr der Laufzeit zu einem anfänglichen Wandlungspreis in Höhe von EUR 1,80 nach Maßgabe der relevanten Anleihebedingungen ab dem zweiten Jahr der Laufzeit in insgesamt bis zu 2.777.777 Aktien der Gesellschaft zu wandeln (dies entspricht rd. 8,9 % des Grundkapitals nach Eintragung der von der Hauptversammlung am 13. August 2025 beschlossenen Kapitalherabsetzung sowie Sachkapitalerhöhung um rund EUR 28,5 Mio. auf rd. EUR 31,2 Mio.). Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös aus der Wandelschuldverschreibung in erster Linie zur Finanzierung der Immobilienprojektentwicklungsgesellschaften zu verwenden. Kontakt

Readcrest Capital AG

Rolf Elgeti, Dr. Marcus Kiefer - Vorstände

Schopenstehl 22, D-20095 Hamburg

Tel.: +49 40 679 580-22

info@readcrest.com

www.readcrest.com



