Bitcoin klettert auf ein neues Allzeithoch über 125.000 US-Dollar, getrieben von massiven ETF-Zuflüssen und verstärkt durch den anhaltenden US-Regierungsstillstand.Bitcoin erreichte in den frühen Handelsstunden am Sonntag ein neues Allzeithoch von über 125.000 US-Dollar. Damit setzte die größte Kryptowährung seinen beeindruckenden Aufwärtstrend im Jahr 2025 fort. Aktuell notiert Bitcoin wieder etwas tiefer bei 123.700 US-Dollar (Stand: 8:30 Uhr MESZ). Während der Kursanstieg rasant verlief, kam es auf der anderen Seite zu massiven Short-Liquidationen: Binnen einer Stunde wurden laut CoinGlass Positionen im Wert von rund 100 Millionen US-Dollar zwangsaufgelöst.
