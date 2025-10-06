Der Prothesenhersteller Ottobock will in dieser Handelswoche das Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse final unter Dach und Fach bringen. Und die Chancen stehen sehr gut, dass das Unternehmen am Donnerstag seinen ersten Handelstag haben wird. Denn die Nachfrage nach den Aktien, die das Medizintechnik-Unternehmen anbietet, scheint hoch.Demnach wird derzeit mit einem ersten Kurs am oberen Ende der Preisspanne zwischen 62,00 und 66,00 Euro gerechnet. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
