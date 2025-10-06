Berlin (ots) -LBS-Gruppe und huth+wenzel starten nationale Kampagne für MillennialsMit Humor, Selbstironie und einem frischen Blick auf die Lebensrealität von Millennials starten LBS und huth+wenzel ihre neue nationale Kampagne: "Du bist Bausparer:in - du weißt es nur noch nicht." Die Kampagne holt die Zielgruppe genau in dem Moment ab, in dem sie ihre ersten kleinen "Spießer-Momente" erlebt - und macht deutlich: Bausparen ist relevanter denn je. "Wir gehen bewusst neue Wege, um Bausparen erlebbar zu machen - mit Humor, Social-Media-Formaten und Geschichten aus dem echten Leben. So öffnen wir Türen zu einer Zielgruppe, die uns bisher nicht auf dem Schirm hatte", erläutert Sabine Guggemos, Team-Lead Kreation der LBS-Gruppe.Wenn aus wild plötzlich spießig wirdMillennials stehen an einem Wendepunkt in ihrem jungen Leben: Karriere, Partnerschaft, Kinderwunsch - und zunehmend auch der Wunsch nach einem eigenen Zuhause. Laut aktuellen Zahlen möchten 82 Prozent der Millennials mietfrei wohnen, wissen aber oft nicht, wie sie diesen Wunsch realisieren können. Eben waren sie noch superjung und wild, etwas planlos, doch ganz plötzlich gibt es mehr und mehr dieser kleinen Momente, in denen sie merken, ihnen sind Dinge wichtig, denen sie vorher keine Bedeutung beimaßen und die ihnen früher "spießig" erschienen. "Unseren Insight kennt jeder: Es sind die klitzekleinen Momente in denen man sich plötzlich fragt, mhh werde ich etwa spießig? Und unsere Kampagne antwortet ja, das ist ok", sagt Andreas Liehr, Geschäftsführer von huth+wenzel.BausparmomenteDie Kampagne greift humorvolle Szenen auf, die viele Millennials kennen: die plötzliche Liebe für Gartenzwerge etwa oder sich über spontane Party-Absagen am Samstagabend zu freuen, um es sich stattdessen zu Hause gemütlich zu machen oder auch das Date mit selbstgehäkelten Untersetzern zu überraschen. Mehrere Kurzfilme bringen diese Momente auf den Punkt und schließen mit der Erkenntnis: "Du bist Bausparer:in - Du weißt es nur noch nicht." "Die LBS zeigt wieder Mut, ihre Spießer-Heritage zu umarmen und gleichzeitig in eine Sprache zu übersetzen, die Millennials versteht - humorvoll, nahbar und zeitgemäß", so Kathrin Eisenbarth, Geschäftsführerin von huth+wenzel.Auf allen KanälenDie Kampagne findet Full-Funnel statt und wird auf verschiedenen Kanälen wie TV, Digital-TV, Streamingplattformen, YouTube, Podcasts, Spotify und Out-of-Home sowie ins Zuhause der Zielgruppe mit gebrandeten Pizza-Kartons gebracht. In der Teaser-Phase werden neben den Werbe-Ads auch Creator und Creatorinnen aktiv, die ihre persönlichen "Bausparmomente" teilen und Vorurteile ausräumen.Weitere MarkenverjüngungMit einer Mischung aus Selbstironie und Social-Media-Humor setzt die LBS-Gruppe ihre Markenverjüngung konsequent fort und spricht eine Zielgruppe an, die Bausparen bisher kaum im Blick hatte. Maik Jekabsons, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der LBS NordWest, der auf Managementebene die Kommunikation der LBS-Gruppe verantwortet: "Unsere Marke steht seit Jahrzehnten für den Weg ins eigene Zuhause - und wir entwickeln sie konsequent weiter. Mit dieser Kampagne zeigen wir, dass Bausparen auch für die Millennials relevant ist."Über die LBSDie LBS-Gruppe besteht aus fünf Landesbausparkassen und ist mit einem Marktanteil von 35 Prozent Branchenführerin in Deutschland. Für rund sieben Millionen Kundinnen und Kunden führen die Bausparkassen der Sparkassen rund 7,5 Millionen Verträge über eine Bausparsumme von 329 Milliarden Euro.Über huth + wenzel:huth + wenzel ist die inhabergeführte Kreativagentur mit Sitz in Frankfurt am Main. Das 85-köpfige Team entwickelt Marken mit starker Strategie, kreativen Konzepten und digitalem Knowhow über alle Medienkanäle hinweg. Gegründet im Jahr 1992, betreut huth + wenzel heute Kunden wie ING, LBS, Deutsche Bahn, KFW und Caravaning. Die Kreativagentur ist seit vielen Jahren Mitglied im Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA e.V.Kreativ-Agentur: huth & wenzel, FrankfurtFilmproduktion & Regie: CZAR Film & Adam HashemiPostproduktion: DAS WERK FrankfurtMediaagentur: OMD DüsseldorfPressekontakt:Dr. Ivonn KappelReferat PresseBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenTel.: 030 20225-5398Fax: 030 20225-5395E-Mail: ivonn.kappel@dsgv.deOriginal-Content von: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/35604/6131523