Frankfurt (ots) -Berührende Texte, wunderschöne Karten und eine inspirierende Autorin: Auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse präsentiert Alessandra Meyer-Wölden ihr erstes Orakeldeck.Mit Alessandra Meyer-Wölden hat der Königsfurt-Urania Verlag eine neue Autorin im Programm, die Themen wie Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung, aber auch Business und Familie mit ihrer Community teilt. Die Unternehmerin, Autorin, Moderatorin und fünffache Mutter überzeugt mit Authentizität und Humor - mit ihrem ersten Orakeldeck bringt sie spirituelle Praktiken auch denen näher, die bisher wenige Berührungspunkte damit hatten.Am 17. Oktober 2025 wird Alessandra Meyer-Wölden von 14:30 bis 16:00 Uhr auf der Frankfurter Buchmesse im "Meet the Author"-Areal, Festhalle, am Tisch 1 anzutreffen sein. Besucherinnen und Besucher, Fans und Interessierte sind herzlich eingeladen, die Autorin persönlich kennenzulernen. Bei dieser Gelegenheit können sie mit ihr ins Gespräch kommen und sich ihr neu erschienenes Orakeldeck signieren lassen.Das Orakelkarten-Set "Die Sprache deiner Seele" lädt dazu ein, innezuhalten, seine eigene Perspektive zu hinterfragen und sich mit dem inneren Ich zu verbinden und auf diese Weise neue Impulse für den persönlichen Lebensweg zu gewinnen. Das liebevoll gestaltete Deck eröffnet nicht nur Einsteigerinnen und Einsteigern, sondern auch erfahrenen Anwenderinnen und Anwendern einen Zugang zur eigenen Intuition.Signierstunde und persönliches Treffen mit Alessandra Meyer-WöldenWann: 17. Oktober 2025, 14:30-16:00 UhrWo: Frankfurter Buchmesse, "Meet the Author"-Areal, Festhalle, Tisch 1Eventseite der Frankfurter Buchmesse (https://connect.buchmesse.de/newfront/sessions/16171)Informationen zum Verlag:Der Königsfurt-Urania Verlag ist seit über 35 Jahren Marktführer für Tarot & Orakel und steht für Moderne Spiritualität. Zahlreiche kreative Inspirations- und Impulskarten sowie Bücher aus dem Königsfurt-Urania Verlag helfen, mehr Achtsamkeit, Selbstliebe und innere Harmonie zu finden sowie die eigene innere Intuition und Weisheit wieder besser wahrzunehmen - auch im modernen Kontext und für ein junges Publikum.www.koenigsfurt-urania.comPressekontakt:Andrea Eichmeierandrea.eichmeier@koenigsfurt-urania.com0431/5470948Original-Content von: Königsfurt-Urania Verlag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181135/6131519