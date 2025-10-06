Seit fünf Jahren offiziell in Pension, ist Wolfgang Anzengruber, ehemals Verbund-CEO, derzeit Globetrotter. Um genau zu sein, führen ihn seine Reisen quer durch Europa und als Koordinator für den Wiederaufbau auch des Öfteren in die Ukraine. Dort versucht er nicht nur auf höherer Ebene Brücken zu bauen, sondern ist auch Matchmaker zwischen Österreichs Unternehmen und ukrainischen Auftraggebern. Und der Kuchen für potenzielle Geschäfte ist riesig. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
