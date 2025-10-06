Solaris hat auf der Busworld erstmals seinen Batterie-elektrischen Stadtbus Urbino 10,5 electric ins Rampenlicht gerückt. Das kompakte ÖPNV-Fahrzeug beherbergt Solaris' modulares Antriebssystem und soll rund 600 Kilometer weit fahren können. Zuwachs für Solaris' strombetriebene Urbino-Familie: Mit dem Urbino 10,5 electric präsentiert der polnische Hersteller einen 10,5 Meter langen E-Bus, der mit seiner Wendigkeit im urbanen Umfeld punkten soll. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net