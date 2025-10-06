APA ots news: FMA begrüßt Empfehlungen der Europäischen Bankenaufsicht zur Effizienzsteigerung in der Finanzregulierung

Konkrete Vorschläge der EBA können Ressourcen freisetzen und regulatorischen Aufwand verringern - vor allem für kleine, nicht-komplexe Banken



Wien (APA-ots) - Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) begrüßt von der der

Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) vorgelegten 21 Empfehlungen zur Effizienzsteigerung in der Bankenregulierung . Die Maßnahmen können dazu beitragen, Komplexität zu reduzieren und Ressourcen freizusetzen, die für neue Herausforderungen wie digitale Resilienz, neue Geschäftsmodelle, Geldwäscheprävention und Verbraucherschutz benötigt werden.



Die von der EBA vorgeschlagenen Maßnahmen stärken den Binnenmarkt und die Bankenunion und bauen auf den seit der Finanzkrise etablierten Standards auf. Durch effizientere Strukturen und klare Regeln unterstützen sie die Finanzmarktstabilität . Gleichzeitig ermöglichen sie risikoorientierte Erleichterungen bei kleinen, nicht- komplexe Instituten.



"Seit der Finanzkrise haben wir durch Regulierung und Aufsicht umfassend gestärkt und damit die Stabilität des Finanzmarkts auf ein solides Fundament gestellt", erklärte



FMA-Vorstand Helmut Ettl, der auch stellvertretender Vorsitzender der EBA ist. "Jetzt ist es an der Zeit, das Regelwerk zu durchforsten, Komplexität zu verringern und Ineffizienz zu beseitigen."



Zentrale Schwerpunkte der EBA-Empfehlungen:



-



Reduktion der technischen Umsetzungsstandards und Leitlinien ( Level 2/3), die gesetzliche Regelungen in der EU ergänzen.

-



Vereinfachung und Koordinierung von Meldepflichten, wodurch laut EBA bis zu 25% an Kosten eingespart werden könnten.



-



Ganzheitliche Analyse des Regelwerks mit dem Ziel, die sehr zahlreich gewordenen Kapitalpuffer, Liquiditätsvorschriften, Ausschüttungs- und andere Regeln mit einen holistischen Blick zu vereinfachen.



-



Das gilt insbesondere für die systematischere Anwendung vereinfachter Regeln für kleine und nicht-komplexe Institute - für Österreich besonders bedeutsam.



"Die FMA hat Proportionalität schon immer gefördert, weil dies der gewachsenen Struktur des österreichischen Finanzmarkts entspricht", so FMA-Vorständin Mariana Kühnel . "Hier prüfen wir Vereinfachungen von Meldepflichten und von Kapital- und Pufferanforderungen."



