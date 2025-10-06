Im Vergleich zu vielen anderen Wasserstoff-Unternehmen weiß ITM Power derzeit auch operativ auf voller Linie zu überzeugen. Mehrere Aufträge respektive Projekte konnte das Unternehmen in den zurückliegenden Monaten vermelden - und wichtige Schritte in Richtung Profitabilität verzeichnen. Zum Start in die neue Handelswoche legen die Briten nach.ITM Power hat einen sogenannten Front-End-Engineering-Design-Vertrag (FEED) für ein Projekt unterzeichnet, das aus mehreren "NEPTUNE V"-Einheiten besteht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
