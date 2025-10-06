1291 Die Schweizer Anlagestiftung / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

1291 Die Schweizer Anlagestiftung neu mit 4-Sterne-Rating im Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) 2025



06.10.2025





1291 Die Schweizer Anlagestiftung («1291») konnte sich im diesjährigen GRESB Nachhaltigkeits-Benchmark deutlich verbessern und erreichte mit 89/100 Punkten im GRESB Score (2024: 80/100) neu 4 von 5 GRESB Stars. Die externen Bewertungen durch GRESB haben sich sowohl beim Thema ESG-Management (+3 Punkte) als auch in der ESG-Performance (+6 Punkte) klar erhöht. Zu dieser positiven Entwicklung und der höheren Bewertung haben diverse Optimierungen bei der Transparenz von Umweltkennzahlen, beim Risikomanagement sowie bei Governance und Reporting geführt. «Wir freuen uns sehr, dass unsere Fortschritte im Bereich nachhaltiges Immobilien-Management auch im GRESB-Ergebnis 2025 reflektiert werden. Zusammen mit unserem Partner Nova Property Fund Management AG erreichen wir mit gezielten Massnahmen zur nachhaltigen Portfoliooptimierung schweizweit und global führende Benchmark-Ergebnisse. Mit der erfolgreichen ESG-Integration schaffen wir langfristigen Mehrwert für unsere Anleger», sagt Dieter Marmet, Geschäftsführer der 1291. Der international führende Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) validiert und bewertet unabhängig die ESG-Performance von Immobilienanlageprodukten anhand eines globalen Benchmarks. Kontaktperson

Die 1291 Die Schweizer Anlagestiftung ist eine Anlagestiftung nach Schweizer Recht. Ihre Anlagegruppe «Immobilien Schweiz» investiert gesamtschweizerisch in ausgewählte Immobilien mit Wohn-, Büro-, Dienstleistungs-, Verkaufs- oder Gewerbenutzung, wobei der Fokus mit einer Zielallokation von mindestens 60% klar auf Wohnnutzung liegt. Die Anlagegruppe «Nachhaltige Immobilienprojekte Schweiz» legt den Investitionsfokus auf den Auf- und Ausbau eines diversifizierten nachhaltigen Immobilienportfolios von Neubauprojekten und Projektentwicklungen mit einem Wohnanteil von ebenfalls mindestens 60%. Alle Portfolioimmobilien sollen wesentliche Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen und damit einen langfristigen ESG-Beitrag leisten. Die Anlagestiftung ist in der Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen (KGAST) vertreten und wird durch die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) beaufsichtigt. Disclaimer

