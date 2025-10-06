DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Oct. 06, 2025, der weltweit führenden Investitionsplattform, hat offiziell die 15. Ausgabe unter dem Motto "Neugestaltung des globalen Wohlstands: Erschließung neuer Investitionswege für eine nachhaltige und integrative Zukunft" angekündigt. Der AIM Congress findet vom 13. bis 15. April 2026 im Dubai World Trade Centre (DWTC) in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, statt.

Der AIM Congress, weltweit anerkannt als eine der wichtigsten Veranstaltungen für nachhaltige Investitionstrends, befasst sich mit Strategien zur Bewältigung großer wirtschaftlicher Veränderungen. Die Veranstaltung zielt darauf ab, neue Horizonte für die Stärkung globaler Partnerschaften zu erkunden und innovative Lösungen für dringende globale wirtschaftliche Herausforderungen zu ermöglichen.

Der AIM Congress wird die entscheidende Bedeutung der Integration von Innovation, Nachhaltigkeit und Inklusivität für den Aufbau widerstandsfähigerer und anpassungsfähigerer Volkswirtschaften hervorheben, die zu nachhaltigem Wachstum fähig sind.

In diesem Zusammenhang erklärte Seine Exzellenz Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Minister für Außenhandel der Vereinigten Arabischen Emirate und Präsident des AIM Congress: "Angesichts der großen globalen Veränderungen - geopolitischer, wirtschaftlicher und technologischer Art - ist es für die Nationen unerlässlich, langfristige Strategien zu entwickeln, die auf Resilienz, Nachhaltigkeit und Diversifizierung basieren. Die VAE streben eine Wirtschaft an, die sich nicht nur an Veränderungen anpassen, sondern diese auch vorhersehen kann. Dazu bauen sie Kapazitäten in zukunftsorientierten Branchen auf und engagieren sich für Partnerschaften mit den globalen Wachstumszentren von morgen. Die herausragenden Erfolge des Jahres 2024, darunter eine robuste Exportleistung und unser anhaltender Aufstieg in globalen Indizes als vertrauenswürdiger Knotenpunkt für Handel und Investitionen, bestätigen unseren Ansatz.

Die neueste Ausgabe des AIM Congress zielt darauf ab, die Zusammenarbeit und den Wissensaustausch zwischen Regierungen, Investoren und Innovatoren zu fördern, um diese Vision voranzutreiben. Der diesjährige Kongress konzentriert sich auf drei Hauptthemen: Globale Märkte, Zukunftsökonomien und NexGen - wesentliche Hebel für den Aufbau einer starken und ausgewogenen Zukunftsökonomie. Es wird erneut globale Entscheidungsträger, Wirtschaftsführer und Innovatoren in die Lage versetzen, gemeinsam umsetzbare Lösungen zu erarbeiten, die die Wirtschaft der Zukunft unterstützen und unsere kollektive Bereitschaft zur Bewältigung globaler Herausforderungen stärken."

Seine Exzellenz Sultan bin Saeed Al Mansoori, Vorsitzender der Handelskammer von Dubai, erklärte: "Die globale Investitionslandschaft steht an einem entscheidenden Scheideweg. Derzeit sind Wirtschaftsgemeinschaften gefordert, neue Ansätze zu verfolgen, dynamische Geschäftsumfelder zu schaffen, die Innovationen vorantreiben, und sich den Grundsätzen einer umfassenden Nachhaltigkeit zu verschreiben. Gleichzeitig müssen wir den internationalen Dialog verstärken und eine engere Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor fördern, um die Weltwirtschaft neu zu gestalten und zukunftsfähige Investitionsökosysteme zu entwickeln."

"Der AIM Congress 2026 wird eine entscheidende Rolle bei der Förderung grenzüberschreitender Partnerschaften, der Verankerung einer Kultur nachhaltiger Investitionen und der Verbesserung der Wachstumsbereitschaft der Länder spielen. Durch unsere Partnerschaft mit dieser globalen Veranstaltung möchten wir einen konstruktiven Dialog anregen und den Umfang der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Märkten weltweit erweitern, um die Entwicklungsziele der VAE voll und ganz zu unterstützen."

Dawood Al Shezawi, Präsident der AIM Global Foundation, sagte seinerseits: "Die letzte Ausgabe des AIM Congress verzeichnete eine beispiellose Teilnehmerzahl mit mehr als 15.800 hochrangigen Teilnehmern aus 181 Ländern, was das wachsende internationale Vertrauen in den Gipfel als zuverlässige Plattform für die Steuerung globaler Investitionen widerspiegelt. Auf dem AIM Congress 2026 werden wir unseren Einfluss weiter ausbauen, indem wir mit führenden internationalen Gremien und Organisationen zusammenarbeiten und hochwertige Inhalte bereitstellen, die sich mit wirtschaftlichen Herausforderungen befassen und die Bereitschaft der Volkswirtschaften für zukünftige Investitionen verbessern."

Die VAE erzielten 2024 eine außergewöhnliche globale Handelsleistung mit einem Außenhandelsvolumen von insgesamt 5,23 Billionen AED und einem Handelsüberschuss von über 492 Milliarden AED, was ihre wirtschaftliche Stärke und Führungsrolle als globaler Handels- und Investitionsknotenpunkt unterstreicht. Das Land stieg weltweit auf Platz 11 bei den Warenexporten und auf Platz 13 bei den Dienstleistungsexporten auf und wurde als größter Exporteur digitaler Dienstleistungen in der Region eingestuft. Die VAE exportierten Waren im Wert von 2,22 Billionen AED und Dienstleistungen im Wert von 650 Milliarden AED, davon 191 Milliarden AED im Bereich digitale Dienstleistungen, was 30 % der gesamten Dienstleistungsexporte entspricht. Die VAE trugen 41 % zu den gesamten Warenexporten des Nahen Ostens und 2 % zu den weltweiten Dienstleistungsexporten bei. Damit bekräftigten sie ihre zentrale Stellung im internationalen Handel, die durch flexible Politik und einen Ansatz ermöglicht wird, der auf Offenheit, Innovation und Integration in die globalen Märkte basiert.

Darüber hinaus verzeichneten die VAE einen deutlichen Sprung im Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index für 2024 und stiegen von Platz 18 im Jahr 2023 auf Platz 8 weltweit auf - und festigten damit ihren Status als eines der weltweit führenden Investitionsziele. Die VAE belegen derzeit nach China den zweiten Platz im Emerging Markets Index, was den Erfolg ihrer diversifizierten Wirtschaftsstrategie widerspiegelt.

AIM Congress 2026: Schwerpunkte

Der AIM Congress 2026 basiert auf drei Schwerpunkten:

Globale Märkte

Der Schwerpunkt "Globale Märkte" auf dem AIM Congress 2026 unterstreicht die Rolle der Kapitalmärkte und ausländischer Direktinvestitionen bei der Stärkung der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit in einem sich wandelnden geopolitischen und technologischen Umfeld. Er untersucht die Umgestaltung von Handel und Fertigung durch die Lokalisierung von Lieferketten, digitale Investitionen und intelligente Ökosysteme. Es bietet auch eine Plattform, auf der politische Entscheidungsträger, Investoren und Branchenführer zusammenkommen, um Wege für integratives Wachstum zu diskutieren und einen Fahrplan für die Märkte zu entwerfen.

Zukunftsökonomien

Der Schwerpunkt "Zukunftsökonomien" konzentriert sich auf Wachstumspfade in einer Zeit, die von digitaler Transformation, städtischer Expansion und Finanzinnovationen geprägt ist. Er umfasst drei Bereiche: Städte, Finanzen und die digitale Wirtschaft. Durch die Hervorhebung grüner Technologien, digitaler Infrastruktur und intelligenter Systeme zeigt dieser Pfeiler, wie Veränderungen die Produktivität neu definieren, die Lebensqualität verbessern und Gesellschaften in die Lage versetzen, anpassungsfähige, zukunftsorientierte Volkswirtschaften aufzubauen.

NextGen

Der Schwerpunkt "NexGen" auf dem AIM Congress 2026 fördert das Innovations- und Unternehmertum-Ökosystem durch die Unterstützung von KMUs, Unicorns und KI-gesteuerten Unternehmen. Ziel ist es, ein Umfeld aus Accelerator-Programmen, Risikokapitalnetzwerken, Hubs und Forschungszentren zu schaffen, das Innovatoren in die Lage versetzt, Lösungen für globale Herausforderungen zu entwickeln. Er unterstreicht auch die Rolle von Technologien und agilen Strategien bei der Förderung der Akzeptanz, der Expansion in neue Märkte und der Beschleunigung des Unternehmenswachstums.

Der AIM Congress 2026 wird wichtige Sektoren wie Landwirtschaft, Energie, Infrastruktur, IKT, Handel und Bildung in den Mittelpunkt stellen und gleichzeitig Konferenzen und Foren veranstalten. Auf dem Programm stehen außerdem die AIM Investment Awards, eine internationale Ausstellung, Innovationswettbewerbe und Länderpräsentationen zum Thema Investitionen.



Strategische Partnerschaften

Der AIM Congress arbeitet eng mit einer ausgewählten Gruppe internationaler Organisationen zusammen, um seine globale Wirkung zu verstärken und umsetzbare Empfehlungen für die Bewältigung von Herausforderungen und Chancen im Investitionsbereich zu liefern. Zu den strategischen Partnern gehören:

United Nations Trade and Development (UNCTAD)

United Nations World Tourism Organization (UNWTO)



World Health Organization (WHO)



International Renewable Energy Agency (IRENA)



United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)



World Association of Investment Promotion Agencies (WAIPA)

AIM 2025 Ergebnisse

Der AIM Congress 2025 erzielte in allen Bereichen einen Rekord-Erfolg und zog 15.831 Teilnehmer aus 181 Ländern an, darunter 207 Regierungsvertreter, 9 Staatschefs und 74 Minister. Der Kongress umfasste 1.385 Referenten in 431 Podiumsdiskussionen und 11 Workshops und wurde von 435 internationalen Medienvertretern begleitet.

Insgesamt 588 Aussteller präsentierten Investitionsmöglichkeiten, während 12.341 Geschäftstreffen (B2B, G2B und G2G) stattfanden, zusätzlich zu 14 Rundtischgesprächen und 34 lokalen, regionalen und internationalen Nebenveranstaltungen.

47 Absichtserklärungen (MoUs) wurden unterzeichnet, wodurch die Rolle von AIM als Katalysator für globale Partnerschaften und nachhaltige Investitionskooperationen gestärkt wurde.



Diese Erfolge unterstreichen die Position des AIM-Kongresses als vertrauenswürdige globale Plattform für die Gestaltung der Investitionspolitik und die Förderung einer integrativen, nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung.

Kontakt: info@aimcongress.com

Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1c0d07d3-ed49-42cb-99cb-465460ce31d7/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a6d6f58c-f70b-4433-9e42-d5d51cf48330/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/721410d4-aad9-4f5f-bf84-67c800ebfeca/de