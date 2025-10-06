DJ Saint-Gobain will mittelfristig Umsatz und Marge steigern

Von Billy Gray

DOW JONES--Saint-Gobain hat sich für den Zeitraum 2026 bis 2030 höhere Renditen bei gleichzeitigem Wachstum zum Ziel gesetzt und will im Laufe dieser Jahre rund 12 Milliarden Euro für Investitionen und Zukäufe ausgeben.

Der französische Baustoffriese plant in den nächsten fünf Jahren mit einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich in lokalen Währungen. Die Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll 15 bis 18 Prozent erreichen.

Der bisherige Plan sah eine operative Marge von 9 bis 11 Prozent vor, entsprechend einer EBITDA-Marge von 13 bis 15 Prozent.

Saint-Gobain bestätigte Überdies seine Erwartung einer operativen Marge von mehr als 11 Prozent für dieses Jahr.

Die Saint-Gobain-Gruppe will vom starken Wachstum auf den asiatischen Märkten profitieren, das durch die demografische Entwicklung und die Urbanisierung bedingt ist, sowie vom starken strukturellen Bedarf in Nordamerika, sagte CEO Benoit Bazin. In Europa sieht er für die Gruppe ein erhebliches Erholungspotenzial.

Saint-Gobain will den Anlegern bis 2030 rund 8 Milliarden Euro in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen zukommen lassen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2025 03:49 ET (07:49 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.