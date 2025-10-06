Howden Deutschland hat Tim Hußmann zum Leiter des Geschäftsbereichs Howden Markets berufen. In dieser Position verantwortet er die Weiterentwicklung der Marktstrategie in Deutschland. Zudem soll der 49-Jährige die Beziehungen zu Versicherungspartnern stärken. Howden Deutschland hat Tim Hußmann zum Leiter des Geschäftsbereichs Howden Markets berufen. In seiner neuen Rolle ist er für die Weiterentwicklung der Marktstrategie in Deutschland verantwortlich und soll den Ausbau des Bereichs vorantreiben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
