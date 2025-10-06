Der Brillenkonzern ESSILORLUXOTTICA hat seine Beteiligung an NIKON aus reinen Investitionsgründen auf über 10 % erhöht. Nun hält er einen Anteil von 10,6 % an dem japanischen Optikgeräte- und Kamera-Hersteller. Zuletzt hatte ESSILORLUXOTTICA eine Beteiligung von 9,5 % gemeldet. Die NIKON-Aktie beflügelt die Nachricht, aber auch ESSILORLUXOTTICA legt heute zu.
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
