Seit Jahrzehnten suchen Physiker:innen nach 95 Prozent des Universums. Ein neuer Ansatz behauptet nun: Diese Suche könnte vergeblich sein, weil es womöglich nichts zu finden gibt. Ein Physiker schlägt eine ebenso elegante wie radikale Erklärung für zwei der größten Mysterien der modernen Kosmologie vor. Dunkle Materie und Dunkle Energie, so die Hypothese, sind keine realen Substanzen, sondern lediglich eine Illusion. Verursacht werde dieser Effekt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n