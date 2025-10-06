© Foto: OpenAIDer Rüstungssektor bleibt auch 2025 ein Motor für spektakuläre Börsengeschichten - und Hensoldt zählt dabei zu den auffälligsten Akteuren.Das Unternehmen, spezialisiert auf Radar- und Sensorsysteme für Luftverteidigung, Aufklärung und elektronische Kampfführung, meldet nicht nur steigende Umsätze, sondern auch volle Auftragsbücher und eine deutlich verbesserte Profitabilität. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielte Hensoldt einen Umsatz von 2,24 Milliarden Euro - ein Zuwachs von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Noch beeindruckender fällt der Auftragseingang aus: Mit 2,9 Milliarden Euro markierte er einen neuen Höchstwert, ein Plus von 40 Prozent. Das Verhältnis von Bestellungen zu Umsätzen …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE