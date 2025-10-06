DJ Sentix-Konjunkturindex Deutschland steigt im Oktober

DOW JONES--Die von dem Beratungsunternehmen Sentix befragten Investoren sind im Oktober etwas weniger optimistisch für die deutsche Wirtschaft als im Vormonat. Der von Sentix erhobene Konjunkturindex steigt auf minus 17,9 (September: minus 22,1) Punkte. Der Index der Lagebeurteilung erhöht sich auf minus 36,5 (minus 39,0) und der Erwartungsindex auf plus 2,8 (minus 3,5) Punkte. "Mit Erwartungswerten an der Null-Linie kommt noch keine Aufbruchsstimmung auf. Ohne nachhaltige Verbesserungen in den Rahmenbedingungen und nur mit Rüstung wird es schwer sein, einen Aufschwung zu starten", kommentiert Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner die Daten.

Der Konjunkturindex des Euroraums steigt auf minus 5,4 (minus 9,2) Punkte, wobei die Lagebeurteilung auf minus 16,0 (minus 18,8) Punkte anzieht und die Erwartungskomponente auf plus 5,8 (plus 0,8) Punkte. "Die Oktober-Daten des Sentix-Konjunkturindex zeichnen ein überraschend freundliches Bild der internationalen Konjunktur", befindet Hübner. In allen Regionen reflektierten die mehr als 1.100 befragten professionellen und privaten Anleger eine Verbesserung der Lage- und Erwartungswerte. Dies sei vor allem vor dem Hintergrund des in den USA begonnenen "Shutdown" überraschend.

October 06, 2025

