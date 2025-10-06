Bonn (ots) -Vor Beginn der finalen Gespräche in Kairo über ein Ende des Gazakrieges, hat Armin Laschet (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, scharfe Kritik am Verhalten europäischer Staaten in der jüngsten Vergangenheit geübt, und deutlich gemacht, warum Europa bei den derzeitigen Verhandlungen über einen Friedensplan keine Stimme habe. "Die Europäer haben sich selbst aus dem Spiel genommen. Was Präsident Macron und Premierminister Stamer gemacht haben, einen palästinensischen Staat anzuerkennen, den es überhaupt nicht gibt, der reine Fiktion ist, hat uns aus dem Prozess verabschiedet", meinte Laschet im Fernsehsender phoenix. Auch die EU habe dazu beigetragen, dass Israel aktuell nicht mehr mit den Europäern rede. "Frau von der Leyen sinniert über Sanktionen und ähnliches. Die EU-Außenbeauftragte Kallas versteht von vielem etwas, vielleicht von Russland, aber jedenfalls nichts vom Nahen Osten", kritisierte der CDU-Politiker und fügte hinzu: "Und Spanien und Irland sind nur pro-palästinensisch, aktivistisch unterwegs." Deshalb dürfe sich Europa nicht darüber wundern, jetzt lediglich zuschauen zu können. Allein die Stimme der deutschen Bundesregierung werde in Israel gehört "und hat noch Gewicht".Man müsse konstatieren, dass Donald Trump derjenige gewesen sei, der die Dinge in die Hand genommen habe, um den Krieg zu beenden. "Der amerikanische Präsident ist der Einzige, der diesen Prozess in Gang gebracht hat. Da mögen alle hier lächeln, aber sein Plan ist das realste, was wir im Moment erleben", so Laschet. Nun komme es darauf an, dass die Hamas die Geiseln freilasse und die Waffen niederlege. "Dann besteht die Chance, den gesamten Nahen Osten neu zu entwickeln und eine neue Friedensordnung zu schaffen", war der CDU-Politiker überzeugt. Der Friedensprozess werde zwar noch eine lange Zeit dauern, "aber die Geiselfreilassung und der Waffenstillstand könnten sehr schnell erfolgen".Das gesamte Interview sehen Sie hier https://phoenix.de/s/BOuPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6131698