Die Rallye der Power Plug-Aktie nimmt einfach kein Ende. In den letzten drei Tagen schoss der Kurs des US-Wasserstoffunternehmens um +57% in die Höhe. Damit summieren sich die Kursgewinne von Plug Power seit Anfang September auf über +140%. Und auch zum Wochenstart legt der Wasserstofftitel im europäischen Handel um über +10% zu. Warum ist die Plug Power-Aktie momentan nicht zu bremsen und sollten Anleger auf eine Fortsetzung dieser Kursrallye setzen? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de