Seit September ist die D-Wave-Aktie regelrecht explodiert. Damals stand sie bei rund 14 €. Am Montag verbessert sie sich aktuell um weitere +4,6% und steht bei 28,50 €. Was bedeutet das für den weiteren Kursverlauf? Vertrauen in die neue Technologie nimmt zu Das Handelsvolumen an der Hauptbörse NYSE ist gegenüber den Vormonaten deutlich gestiegen. Der Tagesmittelwert seit Dezember liegt bei rund 60 Millionen Aktien. An einigen Tagen lag er im dreistelligen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de