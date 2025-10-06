Ein Forscher:innen-Team mit Beteiligung von Microsoft entwickelte mithilfe von KI Toxine. Bei der Bestellung der nötigen DNA hatten die üblichen Kontrollsysteme die potenzielle Bedrohung übersehen. Sicherheitslücken in Hard- und Software sind niemals erfreulich, doch was hinter der Mitteilung eines Teams von Forscher:innen steckt, ist durchaus beunruhigend: Mithilfe von KI habe man eine Zero-Day-Sicherheitslücke in den Biosicherheitssystemen entdeckt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
