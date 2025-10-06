DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ALSTRIA OFF. ANL.17/27 AOXC XS1717584913 07.10.2025 HZE/EOT
ALSTRIA OFF. ANL.20/26 AOXE XS2191013171 07.10.2025 HZE/EOT
