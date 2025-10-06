DAX startet verhalten - Dividendenfantasie und E-Rezept treiben Einzelwerte

Der Wochenbeginn zeigt sich an den Märkten von seiner abwartenden Seite. Der DAX startet mit leichtem Gegenwind in den Handel, während die US-Futures noch keine klare Richtung gefunden haben. Auch in Asien herrscht Zurückhaltung: Der Nikkei steht nahezu unverändert.

Makroökonomischer Überblick:

Im Blickpunkt steht heute die britische Bauwirtschaft: Der S&P Global Construction PMI legte im September leicht zu und stieg von 45,5 auf 46,2 Punkte. Damit bleibt der Sektor zwar deutlich unter der Expansionsschwelle von 50, zeigt aber eine vorsichtige Stabilisierung nach den jüngsten Rückgängen. Historisch betrachtet liegt der Wert weiterhin klar unter dem langjährigen Durchschnitt von 51,45 Punkten. Am Abend folgt die brasilianische Handelsbilanz für September, für die Analysten einen Überschuss von rund 5,5 Milliarden US-Dollar erwarten.

Im Fokus:

Hannover Rück präsentiert sich vorbörslich fester. Der Rückversicherer hat seine Dividendenpolitik neu ausgerichtet: Künftig sollen rund 55 % des Nettogewinns ausgeschüttet werden, die bisherige Sonderdividende wird in die reguläre Zahlung integriert. Zusätzliche Sonderausschüttungen sind nur noch in Ausnahmefällen vorgesehen. Die starke Kapitalausstattung erlaubt diesen Schritt und signalisiert Verlässlichkeit für Investoren.

Redcare Pharmacy zeigt ebenfalls Stärke. Der MDAX-Wert profitiert von robusten Quartalszahlen: Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 25 % auf 719 Mio. Euro, getragen von einem Boom im Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland (+82 %). Das Unternehmen bestätigte seine Jahresprognose und meldete eine deutliche Verbesserung der Kundenzufriedenheit - ein Rückenwind für die Aktie.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG4ZE3 30,5 21301,291933 Punkte 8,02 Open End DAX® Bull UG5B0P 22,15 22135,575688 Punkte 11,11 Open End DAX® Bull UG5FYL 10,94 23260,72278 Punkte 19,52 Open End Rheinmetall AG Bull UN03R7 0,58 1918,690054 EUR 35,01 Open End JD.com Inc. (ADRs) Bull UN09F0 0,15 34,045644 USD 20,21 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.10.2025; 10:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag MTU Aero Engines AG Call UG48SD 2,89 400,00 EUR 7,05 18.03.2026 TSMC Ltd. (ADRs) Call UG7QQR 5,57 300,00 USD 2,76 16.06.2027 Dell Technologies Inc. Call UG938P 0,32 210,00 USD 6,26 18.03.2026 Gold Call UG4GD6 86,19 3000,00 USD 3,88 20.03.2026 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG Call HD70CF 4,81 550,00 EUR 16,78 17.06.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.10.2025; 10:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Apple Inc. Long HD2N4Y 11,92 172,158107 USD 3 Open End UnitedHealth Group Inc. Long HD31AS 0,78 240,33544 USD 3 Open End Adobe Inc. Long HD2T5W 0,88 231,354554 USD 3 Open End RWE AG Long HC15ZA 4,99 26,19039 EUR 3 Open End Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG Long UG8YNE 8,02 515,463163 EUR 15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.10.2025; 10:45 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!