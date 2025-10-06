© Foto: DALL-EDer überraschende Rücktritt von Premierminister Sebastien Lecornu hat Frankreichs Märkte ins Wanken gebracht. Aktien stürzen, Staatsanleihen verlieren. Investoren fürchten Neuwahlen.Die französischen Finanzmärkte sind nach dem überraschenden Rücktritt von Premierminister Sebastien Lecornu unter Druck geraten. Investoren rechnen mit Neuwahlen, um die politische Krise im Land zu lösen. Französische Staatsanleihen standen stark unter Druck: Die Renditen zehnjähriger Papiere stiegen um bis zu 11 Basispunkte auf 3,61 Prozent. Die Renditeprämie gegenüber deutschen Bundesanleihen erreichte damit den höchsten Stand in diesem Jahr. Auch die Aktienmärkte reagierten heftig. Der Leitindex CAC 40 fiel …Den vollständigen Artikel lesen ...
