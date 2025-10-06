Die Zahl der Versicherungsvermittler ist weiter gesunken. Laut aktueller DIHK-Statistik weist das Online-Register derzeit 179.426 Eintragungen auf - also fast 500 weniger als Anfang Juli. Die Maklerschaft konnte wie schon im vorherigen Quartal allerdings leicht zulegen. Der Schwund bei den Versicherungsvermittlerschwund setzt sich fort. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hat aktuelle Daten aus dem Vermittlerverzeichnis für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht. Demnach waren zum Stichtag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
