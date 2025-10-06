Berlin (ots) -Die Deutsche Presse-Agentur erweitert ihr Bewegtbildangebot: Digitalvideos von dpa gibt es ab sofort auch als Cleanfeeds. Redaktionen erhalten fertig produzierte Video-Bausteine, direkt nutzbar für Instagram, TikTok, YouTube und andere Plattformen. Täglich stellt die dpa mindestens fünf Videos im Hochformat inklusive Skript für Nachrichtenportale, digitale Redaktionen und Tageszeitungen bereit. Die Inhalte decken ein breites Themenspektrum ab - von Politik und Sport bis hin zu Trending Topics des Tages und gesprächswertigen Stories."Mit den dpa-Cleanfeeds können Medienhäuser und digitale Redaktionen ihre Social-Media-Kanäle jeden Tag mit relevanten, reichweitenstarken Videos versorgen - und das mit minimalem Aufwand", sagt Silke Brüggemeier, stellvertretende Chefredakteurin und Chefin Visuelles bei der dpa. "Die Cleanfeeds sind ein weiterer Baustein auf unserem Weg zum Video-Vollversorger."Täglich werden für die dpa-Cleanfeeds aktuelle Themen, Trendgeschichten und bildstarke Ereignisse als Ready-to-publish-Clips produziert. Im Hochformat (9:16) für Instagram Reels, TikToks und YouTube Shorts, optional zusätzlich auch im Querformat (16:9) für YouTube oder den eigenen Webauftritt. Das mitgelieferte Skript macht es besonders einfach, in kürzester Zeit eigene Texte zu kreieren und den Content individuell zu gestalten. Darüber hinaus lassen sich Farben, Schriften und Logos im Corporate Design integrieren.Vorteile für Redaktionen und Inhalteanbieter:- Zeitersparnis und Ressourceneffizienz: keine aufwendige Produktion, sofort einsatzbereit- Rechtliche Sicherheit durch lizenziertes Material- Mehr Reichweite und Engagement dank regelmäßiger, social-friendly Inhalte- Flexibilität in der Markenbildung durch eigene DesignelementeDie Bereitstellung der Inhalte erfolgt entweder zum Download oder per API-Schnittstelle direkt ins Redaktionssystem. Der Zugang ist über den dpa-News Hub oder über das Portal der dpa Picture-Alliance möglich. Das neue Angebot steht ab sofort zur Verfügung. Interessierte Redaktionen haben die Möglichkeit, die dpa-Cleanfeeds zu testen und ein individuelles Beratungsgespräch über Lizenzierung und technische Integration zu vereinbaren.Mehr Informationen und Beispielvideos gibt es auf der dpa-Website (https://www.dpa.com/de/videos-social-media?mtm_campaign=PM_referral_Okt_Video_Cleanfeeds_LP&mtm_source=PM&mtm_medium=referral%5D).Über dpa:Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten weltweit an etwa 140 Standorten. Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die Zentralredaktion der dpa unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Daniel Schöningh (CEO Ippen-Mediengruppe, München).Im In- und Ausland vertrauen Medien unterschiedlicher redaktioneller Ausrichtung der überparteilichen, neutralen und verifizierten Berichterstattung der dpa. Die dpa arbeitet nach den in ihrem Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Finanzielle Zuwendungen von staatlichen Stellen, Unternehmen und Privatpersonen lehnt die dpa ab. Projektgebundene Förderungen nimmt die dpa lediglich in einigen wenigen ausgesuchten Fällen und nach sorgfältiger Prüfung an. Eine Auflistung dieser Projekte ist auf unserer Website (https://www.dpa.com/de/ueber-die-dpa/unabhaengigkeit) zu finden.Pressekontakt:dpa Deutsche Presse-Agentur GmbHJens PetersenLeiter KonzernkommunikationTelefon: +49 40 4113 32843E-Mail: pressestelle@dpa.comOriginal-Content von: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100017805/100935714