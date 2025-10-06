Mainz (ots) -
ZDFinfo Änderungsmitteilung
Woche 44/25
Donnerstag, 30.10.
Bitte Programmänderung beachten:
6.15 Terra X History
Karl Dall - Die deutsche Blödel-Legende
Deutschland 2024
Terra X History: Beckenbauer - Triumphe, Affären, Skandale - entfällt!!!
Woche 45/25
Dienstag, 04.11.
Bitte Programmänderung beachten:
2.00 Terra X History
Dodi und Diana
Deutschland 2024
ZDF-History: Karl Lagerfeld - Eine deutsche Legende - entfällt!!!
