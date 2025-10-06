Nach dem unerwarteten CFO-Wechsel Ende September hat RDC vorläufige Ergebnisse für das 3. Quartal veröffentlicht, die im Wesentlichen den Erwartungen entsprechen und den Wachstumskurs sowie die Prognose für das Gesamtjahr bestätigen. Der Umsatz der Gruppe stieg im Jahresvergleich um 25% auf 719 Mio. EUR und lag damit leicht über dem Konsens, getragen von einem ausgewogenen Wachstum in der DACH-Region und im Ausland. Die Rx-Umsätze stiegen um 42% auf 272 Mio. EUR, wobei Deutschland um 82% auf 126 Mio. EUR zulegte, während die Non-Rx-Umsätze um 17% auf 448 Mio. EUR stiegen. In den ersten 9 Monaten stieg der Umsatz um 27% auf 2,15 Mrd. EUR. Das Management bekräftigte die Prognose für das Geschäftsjahr 25 und verwies auf die zunehmende Dynamik im Bereich Rx im vierten Quartal und die solide Profitabilität im Rahmen der Prognose. Wir behalten unser Kursziel von EUR 144,00 und unser BUY-Rating bei. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/redcare-pharmacy-nv





