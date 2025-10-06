Nach Utrecht plant ab Ende 2025 auch Eindhoven ein Pilotprojekt mit bidirektional ladenden E-Carsharing-Autos. In Zusammenarbeit mit dem Carsharing-Anbieter MyWheels werden an 50 Standorten in der Stadt intelligente Ladestationen installiert, die auch Strom ins Netz zurückspeisen können. Ab Ende 2025 werden die ersten bidirektionalen Ladestationen und Elektro-Carsharing-Dienste von MyWheels in Eindhoven auf festen Carsharing-Plätzen in Betrieb gehen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
