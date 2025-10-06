Vaduz (ots) -Das BIZ mit der dazugehörigen Infothek beim Amt für Berufsbildung und Berufsberatung (ABB) in Schaan ist ab heute, Dienstag, 7. Oktober 2025, nach umfangreichen Umbauarbeiten wieder geöffnet. Es wurde umfassend modernisiert, um den neuesten Standards gerecht zu werden und den Besucherinnen und Besuchern einen zeitgemässen sowie optimalen Service zu gewährleisten. Dabei erhielt die Infothek eine klarere Gliederung mit den Schwerpunkten Berufswahl, Weiterbildung und Studium. Zudem wurde der Empfangsbereich inklusive Wartezone attraktiver und kundenfreundlicher gestaltet.Infothek für Kurzberatungen wieder zugänglichNach der Modernisierung steht den Besucherinnen und Besuchern eine übersichtliche, moderne und einladende Anlaufstelle zur Verfügung. Die Infothek ist jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet.Während der Umbauphase blieben persönliche Beratungen und Auskünfte vor Ort, telefonisch sowie online uneingeschränkt verfügbar. Die Öffnungszeiten des Amtes für Berufsbildung und Berufsberatung wurden währenddessen beibehalten.Pressekontakt:Kontakt:Amt für Berufsbildung und BerufsberatungZentrale Dienste, Nicole Angerer+423 236 72 00Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100935716