Selten haben sich so gute Chancen ergeben, um von den Entwicklungen im Reich der Mitte zu profitieren. Die Volksrepublik China steht kurz davor, eine einzigartige Comeback-Story zu schreiben. Für Anleger der ideale Zeitpunkt, um sich zu positionieren.Der Drache erwacht langsam aus dem Schlaf, denn nach Jahren der Underperformance zeigt der chinesische Aktienmarkt endlich wieder Lebenszeichen: Erst kürzlich erreichte der Shanghai Composite Index ein 10-Jahres-Hoch. Fernost hat wieder an Vertrauen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär