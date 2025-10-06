München (ots) -
Gäste:
Karl Lauterbach (SPD, Bundestagsabgeordneter)
Natalie Amiri (ARD-Journalistin und Autorin)
Carlo Masala (Militärexperte)
Jürgen Becker (Kabarettist)
Kerstin Palzer (ARD-Hauptstadtstudio)
Jan Fleischhauer (Focus)
Zweiter Jahrestag des Hamas-Angriffs auf Israel
Im Gespräch die Weltspiegel-Moderatorin und Autorin Natalie Amiri und der Professor für Internationale Politik und Militärexperte Carlo Masala.
Zustand der Koalition und Reformen im Gesundheitssystem
Im Studio der Bundestagsabgeordnete und ehemalige SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach.
Es kommentieren: der Kabarettist Jürgen Becker, die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Kerstin Palzer und der Focus-Kolumnist Jan Fleischhauer.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter: www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6131808
© 2025 news aktuell