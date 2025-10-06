Berlin (ots) -



Die Impf-Saison hat begonnen - auch in den Apotheken. Um auf die Möglichkeit der Apotheken-Impfungen gegen Grippe und Covid-19 hinzuweisen, starten Apotheken in acht Bundesländern ab dem 8. Oktober diverse Aktionen. Am 8. Oktober werden viele Apotheken eine "Lange Nacht" oder gar einen "Langen Tag" des Impfens anbieten. ABDA-Präsident Thomas Preis erklärt: "Die Impflücken - insbesondere bei Grippe - sind nach wie vor groß. Die Apothekerschaft möchte zu einer besseren Immunisierung der Bevölkerung beitragen. Deswegen werben wir dafür, sich impfen zu lassen. In den Apotheken ist dies auch möglich - zum Teil auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten." Am 8. Oktober wird es in Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Hessen verschiedene Aktionen in zahlreichen Apotheken geben. Oftmals bieten Apotheken die Impfungen dort außerhalb der üblichen Öffnungszeiten an. In Hamburg startet ein ganzer "Monat des Impfens" und der Apothekerverband Nordrhein gestaltet die Impfaktion gemeinsam mit dem Hausärztinnen- und Hausärzteverband Nordrhein. Ob eine Apotheke Impfungen anbietet, entscheidet die Apothekenleiterin bzw. der Apothekenleiter.



In der Impfsaison 2024/2025 ließen sich rund 122.000 Menschen in Apotheken gegen Grippe und rund 80.000 Menschen gegen das Coronavirus impfen - und damit deutlich mehr als je zuvor. Eine von der ABDA in Auftrag gegebene, repräsentative forsa-Umfrage aus dem Frühjahr 2025 zeigt, dass sich die Impfquote durch Apotheken-Impfungen noch weiter steigern ließe: Denn viele Bundesbürgerinnen und Bundesbürger, vor allem Jüngere, würden sich in Zukunft gerne in Apotheken impfen lassen. 46 Prozent der Befragten können sich demnach vorstellen, sich in einer Apotheke impfen zu lassen. Bei den Erwachsenen unter 30 Jahren sind es sogar 59 Prozent. Rund ein Drittel aller Befragten gab an, dass die Apotheken ihr Impfangebot ausbauen und auch andere Impfungen anbieten sollten. Insgesamt wurden 3.441 Erwachsene im März 2025 befragt.



Pressekontakt:



Benjamin Rohrer, Pressesprecher, 030 40004-131, b.rohrer@abda.de

Dr. Ursula Sellerberg, Stellv. Pressesprecherin, 030 40004-134, u.sellerberg@abda.de



Original-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7002/6131803





© 2025 news aktuell