© Foto: Nati Harnik - APWarren Buffetts ausgeprägter Geschäftssinn für clevere Deals bleibt ungetrübt - selbst im hohen Alter von 95 Jahren.Berkshire teilte am Donnerstag mit, dass es eine Vereinbarung zum Kauf des Chemiegeschäfts von Occidental Petroleum, OxyChem, für 9,7 Milliarden US-Dollar getroffen habe - der größte Zukauf seit 2022. Der Deal spiegelt Buffetts Investmentgenie wider: den Kauf eines soliden Unternehmens zu einem attraktiven Preis, bei gleichzeitiger Vermeidung potenziell teurer Probleme. Occidental, dessen Bilanz durch Milliardenschulden belastet ist, war verkaufsbereit und stimmte dem Verkauf von OxyChem zu. Die Chemiebranche leidet derzeit unter vielfachen Problemen. Aber gerade deswegen …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE