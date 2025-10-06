Der Maklerpool Fonds Finanz hat in Kooperation mit dem Technologie- und Regulatorik-Provider investify TECH die digitale Fondsvermögensverwaltung WealthInvest gestartet. Seit Ende September 2025 steht die Plattform für Investmentberater ohne KWG-Lizenz zur Verfügung. Die Fonds Finanz hat die digitale Vermögensverwaltungsplattform WealthInvest gelauncht. Die Plattform ist eine Zusammenarbeit mit dem Technologie- und Regulatorik-Provider investify TECH und steht seit Ende September 2025 alles Investmentberatern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact