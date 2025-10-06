Hamburg (ots) -Thomas (63) und seine Frau Ingrid aus Baden-Württemberg haben das große Los der vierten Traumhausverlosung gezogen und dürfen sich über ein exklusives Reetdachhaus in St. Peter-Ording freuen. Der Wert der vollständig eingerichteten Nordsee-Villa: rund 1,7 Millionen Euro. Zusätzlich erhält das Paar einen Geldpreis in Höhe von 50.000 Euro, um die laufenden Kosten über mehrere Jahre zu decken."Als wir die Nachricht bekamen, konnten wir unser Glück zunächst gar nicht fassen. Meine Frau und ich waren noch nie so weit im Norden, und doch haben wir uns sofort in das Haus, die Landschaft und das besondere Klima hier verliebt. Nur an das 'Moin' müssen wir uns noch gewöhnen. Besonders beeindruckt haben mich als gelernter Schreiner die wunderschönen Massivholzelemente im Haus - man spürt sofort die Qualität und Wärme des Materials. Für uns ist dieses Traumhaus wirklich ein Geschenk, das wir von Herzen gemeinsam mit unserer Familie genießen werden", erzählt Thomas mit einem Lächeln.Ein Traumhaus an der Nordsee für die ganze FamilieDas 167 m² große Traumhaus liegt auf einem 713 m² großen Grundstück. Es bietet drei Schlafzimmer, ein offenes Wohnkonzept mit Kamin, eine großzügige Holzterrasse sowie ein separates Gartenatelier. Auch im Außenbereich bleiben keine Wünsche offen: Eigens aufgeschüttete Dünen, eine Outdoor-Sauna und ein Hot Tub sorgen für echtes Urlaubsfeeling. Thomas und Ingrid haben zwei Töchter und zwei Enkelkinder. "Für unseren Enkel wäre das hier das Paradies", schwärmt Thomas mit Blick auf den Garten. Sogar den Stellplatz hat er schon ausgemessen - der Familien-Camper passt perfekt hinein. Ingrid hingegen hat das separate Atelier direkt zu ihrem persönlichen Lieblingsplatz erklärt. Gemeinsam können sich die beiden gut vorstellen, ganz in das Haus einzuziehen. Ihren ersten Strandspaziergang haben sie schon unternommen und waren davon restlos begeistert.Rekord-Spendensumme für "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V."Thomas und Ingrid waren nicht die einzigen Gewinner der vierten Traumhausverlosung: Bei der Verlosung kam ein Erlös von 1,74 Millionen Euro für die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." zusammen. Insgesamt wurden mehr als 19,7 Millionen Lose verkauft. "Mit der vierten Traumhausverlosung haben wir mehr als 1,74 Millionen Euro für die 'Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.' gesammelt - eine absolute Rekordsumme, auf die wir sehr stolz sind. Es ist ein besonderer Moment für die Traumhausverlosung, denn bei uns kann man nicht nur spektakuläre Wohnträume gewinnen, sondern mit jedem Los gleichzeitig etwas Gutes tun. Dass so viele Menschen diese Chance genutzt haben, zeigt, wie groß die Begeisterung für unser Format ist und welch wichtige Hilfe wir gemeinsam leisten können", erklärt Luisa Haxel, Geschäftsführerin der Traumhausverlosung.Auch das Team der Stiftung des Kölner Medienunternehmens freut sich über den Erfolg. "Aus einem Traumhaus ist ein ganz großes Stück Hoffnung für Kinder entstanden. Hinter jedem gekauften Los steckte nicht nur die Chance auf ein eigenes Paradies, sondern auch der Wunsch, Kindern in Not ein besseres Zuhause und eine Zukunft voller Möglichkeiten zu schenken. Dieses Traumhaus steht dafür, dass wir gemeinsam Träume wahr machen können - für die Gewinner ebenso wie für die bedürftigen Kinder, denen wir damit nachhaltig helfen. Danke an alle, die das möglich gemacht haben und danke an Traumhausverlosung", so Wolfram Kons, Vorstand der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.". Mit der Spende aus der Traumhausverlosung werden unter anderem die RTL-Kinderhäuser in Deutschland unterstützt. In den 20 Anlaufstellen erhalten sozial benachteiligte Kinder neben ausgewogenen Mahlzeiten auch Hausaufgabenhilfe und werden durch Bildungs- und Sportangebote nachhaltig gefördert.Alle weiteren Informationen rund um die Traumhausverlosung finden Sie unter diesem Link:https://www.traumhausverlosung.de/Über Traumhausverlosung:Traumhausverlosung ist die erste Verlosung in Deutschland, bei der Spieler:innen die Chance haben, eine echte Immobilie zu gewinnen. Jede Immobilie wird unabhängig von der Teilnehmerzahl garantiert verlost. Zusätzlich haben Spieler:innen die Chance auf zahlreiche Zusatzgewinne. Veranstalter und Lizenzinhaber der Traumhausverlosung ist die Dreamify gGmbH. Mit jedem verkauften Los unterstützt Traumhausverlosung ausgewählte gemeinnützige Organisationen in Deutschland.Über Dreamify:Die Dreamify gGmbH ist eine gemeinnützige Organisation aus Hamburg, die sich voll und ganz der Förderung karitativer Zwecke verschrieben hat. Mit der Traumhausverlosung unterstützt das Unternehmen vertrauenswürdige soziale Projekte in Deutschland und im Ausland. Technischer Durchführer der Traumhausverlosung ist die LOTTO24 AG, Deutschlands führender Anbieter von Online-Lotterien.Pressekontakt:Tonka CommunicationsLena-Marie Kernlena-marie.kern@tonka-pr.comLOTTO24 AGKristin SpliethHead of Corporate Communicationspresse@lotto24.deTel: +49 (0)40 808117560Original-Content von: Traumhausverlosung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180334/6131816