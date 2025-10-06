Munsbach (www.anleihencheck.de) - An der Handelsfront hat es sich beruhigt, so die Experten von ETHENEA.Zwar bleibe das Zollniveau historisch hoch wie seit den 1930er-Jahren nicht mehr, doch die Eskalationswelle sei ausgeblieben. Rechtliche Streitfragen in den USA, mögliche sektorale Zölle und die ausstehende Einigung mit China würden weiterhin für Unsicherheit sorgen. Die Experten von ETHENEA sähen das aktuelle Niveau der Handelsbarrieren weder als außergewöhnlich wachstumsbremsend noch als signifikant inflationstreibend an. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
