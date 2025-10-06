© Foto: UnsplashTrotz Inflations- und Zollsorgen steigen die Gewinnschätzungen im S&P 500. Analysten sehen erstmals seit 2021 wieder Aufwärtspotenzial - mit klaren Gewinnern bei Tech und Energie.Die Gewinnschätzungen für die Unternehmen im S&P 500 haben sich im dritten Quartal trotz Sorgen über Inflation und Zölle stabil gezeigt. Analysten haben ihre Prognosen sogar leicht angehoben, wie Daten von FactSet zeigen. Nach Daten vom 30. Juni bis zum 30. September stieg die sogenannte Bottom-up-EPS-Schätzung, die sich aus den Gewinnprognosen aller Indexmitglieder zusammensetzt, um 0,1 Prozent von 67,32 US-Dollar auf 67,41 US-Dollar. Normalerweise senken Analysten im Laufe eines Quartals ihre Schätzungen. In den …Den vollständigen Artikel lesen ...
