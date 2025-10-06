Aston Martin gerät am Montag deutlich unter Druck: Die Aktie verliert zum Wochenauftakt bis zu zehn Prozent. Der britische Luxusautobauer hat erneut seine Jahresprognose gesenkt und warnt vor einem schwierigen Marktumfeld sowie wachsenden Unsicherheiten durch neue internationale Zölle.Aston Martin erwartet für das laufende Jahr einen Rückgang des Großhandelsvolumens um einen "mittleren bis hohen einstelligen Prozentsatz" gegenüber den 6.030 ausgelieferten Fahrzeugen im Vorjahr. Zudem rechnet das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär