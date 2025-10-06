EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Henkel AG & Co. KGaA / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 // Erwerb eigener Aktien / 21. Zwischenmeldung

Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



06.10.2025 / 12:58 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Henkel AG & Co. KGaA

Düsseldorf

WKN: 604840 / ISIN: DE0006048408

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 21. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 29. September 2025 bis einschließlich 3. Oktober 2025 wurden insgesamt Stück 624.839 Vorzugsaktien (ISIN DE0006048432) und Stück 117.818 Stammaktien (ISIN DE0006048408) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Henkel AG & Co. KGaA erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 9. Mai 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Mai 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Vorzugs- bzw. Stammaktien wie folgt erworben, wobei der gewichtete Durchschnittskurs ohne Erwerbsnebenkosten mit 4 Nachkommastellen angegeben wird:

Vorzugsaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 29.09.2025 XETR 60.209 68,7854 4.141.499,26 30.09.2025 XETR 95.274 68,7302 6.548.197,34 CEUX 57.000 68,7216 3.917.129,38 TQEX 9.000 68,6951 618.256,08 AQEU 12.870 68,7467 884.770,44 01.10.2025 XETR 106.000 69,1187 7.326.587,12 CEUX 56.000 69,1209 3.870.771,74 02.10.2025 XETR 107.702 69,5734 7.493.199,68 CEUX 53.186 69,5580 3.699.512,98 TQEX 10.000 69,5671 695.671,42 AQEU 8.598 69,5949 598.377,28 03.10.2025 XETR 49.000 69,7817 3.419.304,18 Gesamt 624.839 69,1591 43.213.276,90

Stammaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 29.09.2025 XETR 14.996 63,2706 948.805,80 CEUX 9.217 63,2623 583.088,25 TQEX 1.400 63,2534 88.554,75 30.09.2025 XETR 13.531 63,1513 854.500,05 CEUX 8.967 63,1373 566.152,25 01.10.2025 XETR 9.721 63,2808 615.152,60 02.10.2025 XETR 13.553 63,6242 862.299,30 CEUX 11.962 63,6673 761.588,65 TQEX 1.675 63,6429 106.601,80 AQEU 646 63,6290 41.104,35 03.10.2025 XETR 16.218 64,0059 1.038.047,95 CEUX 12.713 64,0327 814.048,35 TQEX 1.595 64,0084 102.093,35 AQEU 1.624 63,9896 103.919,05 Gesamt 117.818 63,5383 7.485.956,50

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Henkel AG & Co. KGaA unter www.henkel.de/ir bzw. www.henkel.com/ir veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 12. Mai 2025 bis einschließlich 3. Oktober 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 7.295.591 Vorzugsaktien und Stück 1.880.388 Stammaktien.

Der Erwerb der Aktien der Henkel AG & Co. KGaA erfolgte durch eine von der Henkel AG & Co. KGaA beauftragte Bank über die Börse und/oder über ausgewählte multilaterale Handelssysteme (multilateral trading facilities - MTF).

Düsseldorf, 6. Oktober 2025

Henkel AG & Co. KGaA

Der Vorstand

