Hamburg (ots) -Hamburg, 06. Oktober 2025 - Europas führende Interior- und Lifestyle-Marke SCHÖNER WOHNEN feiert ihr 65-jähriges Jubiläum - und stellt zugleich die Weichen für die Zukunft. Mit einem umfassenden Rebranding vollzieht die Marke einen weitreichenden Relaunch und markiert damit einen weiteren Meilenstein in ihrer Entwicklung. Gemeinsam mit der renommierten Designagentur MUTABOR wurde ein modernes Erscheinungsbild entwickelt, das die Tradition der Marke wahrt und zugleich den Weg in die Zukunft weist. Der visuelle Relaunch ist mehr als ein ästhetisches Update: Er ist das sichtbare Signal für die strategische Neuausrichtung von SCHÖNER WOHNEN - hin zu einem One-Stop-Living-Kosmos für alle, die nach Inspiration und Lebensqualität für die eigenen vier Wände suchen.Vom Leitmedium zur Lifestyle-MarkeSeit mehr als sechs Jahrzehnten prägt SCHÖNER WOHNEN die Einrichtungskultur in Deutschland und Europa. Mit einer Markenbekanntheit von 89 %* und einer crossmedialen Markenreichweite von 1,78 Mio. Leser:innen und User:innen pro Monat** ist SCHÖNER WOHNEN Europas größtes Wohn- und Lifestyle-Medium. Das Magazin bleibt auch künftig der journalistische Markenkern."Unser Magazin ist das Herzstück von SCHÖNER WOHNEN. Doch wir gehen konsequent den nächsten Schritt: Wir entwickeln SCHÖNER WOHNEN zu einer modernen Lifestyle-Marke weiter - mit Content-Commerce als strategischem Kern, einer starken eigenen Kollektion und einer digitalen One-Stop-Destination für alles rund um Interior und Living. Das neue Branding unterstützt diesen Wandel und macht unsere Positionierung sichtbar: zeitgemäß, relevant und zukunftsfähig", sagt Janina Frahm, Managing Director Living RTL Deutschland.Markenstrategie für die ZukunftSCHÖNER WOHNEN wird digitaler, vielfältiger und erweitert seine Zielgruppe - mit wachsenden Reichweiten, neuen Formaten, einem klaren Ausbau der digitalen Angebote und einer Kollektion, die das Markenversprechen direkt nach Hause bringt. Redaktionelle Inspiration, Community und Shopping wachsen enger zusammen - vom Magazin bis zum Shop - und schaffen neue Erlebnisse für alle Interior-Interessierten. Die neue Visual Identity macht diesen Wandel sichtbar, konsistent und relevant über alle Kanäle hinweg."Seit drei Jahrzehnten haben wir den ikonischen SCHÖNER WOHNEN Schriftzug nicht verändert. Obwohl gerade wir uns mit neuen Formen und Farben ständig beschäftigen. Mit unserem neuen Auftritt können wir Geschichten visuell noch stärker über alle Kanäle erzählen. Unsere wichtigste Aufgabe bleibt es auch künftig, Wohntrends zu beleuchten. In unserer Jubiläumsausgabe beschäftigen wir uns crossmedial mit dem spannenden Thema 'Wie wohnt Deutschland?'. Dazu ordnen wir aktuelle Zahlen und Entwicklungen ein, sprechen mit Bauministerin Verena Hubertz über die richtigen Investitionen in die Zukunft und zeigen in vielen Reportagen unterschiedliche deutsche Einrichtungsstile", sagt Christina Gath, Chefredakteurin SCHÖNER WOHNEN.Kollektion als WachstumstreiberMit der Weiterentwicklung der Marke gewinnt die SCHÖNER WOHNEN-Kollektion an Bedeutung: Die ganzheitlichen Raumkonzepte für Wohnzimmer, Essbereich, Bad, Flur, Schlafzimmer, den Outdoor-Bereich und ganz neu auch Küchen bilden die ganze Welt des Wohnens ab. Die neue visuelle Identität unterstreicht dies und sorgt für eine noch größere Differenzierung am POS."Die Kollektion ist die produktgewordene Markenwelt von SCHÖNER WOHNEN. Sie bringt unser Versprechen direkt in die Häuser und Wohnungen der Menschen. Der neue Markenauftritt macht sie noch sichtbarer und relevanter und wird ihre Rolle als zentraler Wachstumstreiber der Marke in den kommenden Jahren weiter stärken", sagt Philipp Trunk, VP SCHÖNER WOHNEN-Kollektion.Moderner Auftritt für alle Kanäle & ProdukteDas neue Designsystem umfasst eine neue, harmonische Farbwelt, ein Typografie-System, das sich ergänzt, und modulare Gestaltungselemente, die Print, Digital, Social Media und Produkte verbinden. Den Auftakt macht die SCHÖNER WOHNEN Jubiläumsausgabe am 10. Oktober 2025, gefolgt von einem mehrstufigen Rollout über alle Kanäle."Ein Redesign ist immer eine Gratwanderung: zwischen dem, was Menschen an einer Marke schätzen, und dem, was sie heute und morgen von ihr erwarten", kommentiert Ben Erben, Executive Creative Director bei MUTABOR. 