6. Oktober 2025, Vancouver, Kanada - Hannan Metals Limited ("Hannan" oder das "Unternehmen") (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF) (- https://www.commodity-tv.com/play/hannan-metals-ceo-gives-a-corporate-update-valiente-drill-results-available-shortly/ -) freut sich, neue Ergebnisse aus Feldkampagnen bekannt zu geben, die zwischen den Prospektionsgebieten Honda Creek und Previsto Central in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Valiente in Peru durchgeführt wurden (Abbildung 1).

Wichtige Punkte:

Identifizierung weiterer hochgradiger Goldvorkommen: Gesteinsproben ergaben bis zu 4,8 g/t Au mit 36,3 g/t Ag aus metasedimentären Muttergesteinen, die sich 390 m südwestlich des bestehenden hochgradigen Vorkommens Previsto Central befinden, was auf das Potenzial für eine Erweiterung oder einen neuen parallelen mineralisierten Trend hindeutet. Umfangreiches Probenahmeprogramm bestätigt Mineralisierung: Die jüngsten Feldkampagnen umfassten eine Gesamtfläche von etwa 1,8 km² mit 149 In-situ-Gesteinsproben, deren Ergebnisse zwischen 4,8 g/t Au und 1,0 % Cu bis unterhalb der Nachweisgrenze < 0,001 g/t Au ("bdl") Au und 6 ppm Cu und im Durchschnitt 0,1 g/t Au und 430 ppm Cu, was eine weit verbreitete Mineralisierung zwischen Honda Creek und Palestina Creek (nördlich von Previsto Central) belegt. Identifizierte strukturelle Kontrollen: Die hochgradige Mineralisierung scheint innerhalb von Schluffsteineinheiten mit einem Pyritgehalt von etwa 2 % durch Verwerfungen kontrolliert zu sein, was neue Explorationsgebiete in den Sedimentsequenzen eröffnet. Strategische Lücke geschlossen: Die Ergebnisse schließen die Mineralisierungslücke zwischen Honda Creek und Previsto Central, wobei eine 600 m lange Zone, in der derzeit keine Probenahmen durchgeführt werden, weiterverfolgt wird, was auf ein Potenzial für eine kontinuierliche Mineralisierung im gesamten Gebiet hindeutet. Fortschritte in mehreren Arbeitsbereichen: Die systematische Exploration im Gebiet Mirador-Fernandez Creek (1,1 km x 1,2 km) und östlich von Palestina Creek (1,2 km x 1,0 km) erweitert weiterhin die bekannte mineralisierte Fläche des aufstrebenden Goldgebiets.

Michael Hudson, CEO, erklärt: "Diese Ergebnisse stellen einen weiteren wichtigen Schritt zum Verständnis des vollen Potenzials unseres Previsto-Distrikts dar. Die Identifizierung von 4,8 g/t Gold zeigt ein kleines Fenster in eine neue strukturelle Zone 400 m südwestlich unseres hochgradigen Previsto Central-Gebiets und ist besonders spannend, da es darauf hindeutet, dass wir es mit mehreren mineralisierten Trends innerhalb eines größeren Systems zu tun haben.

Besonders überzeugend ist der zunehmende Vergleich mit dem Cripple Creek-Gebiet in Colorado, einem der weltweit größten Goldlagerstätten mit einer bisherigen Fördermenge von über 27 Millionen Unzen. Der alkalische Intrusionskomplex von Previsto weist bemerkenswerte geologische Ähnlichkeiten mit Cripple Creek auf, darunter die alkalische Intrusion, die mehrphasige Mineralisierung und die Ausdehnung auf Bezirksebene. Diese Parallelen liefern uns ein bewährtes Modell, mit dem wir das Potenzial von Previsto systematisch erschließen können.

Die durch Verwerfungen kontrollierte Mineralisierung in metasedimentären Gesteinen fügt unserem Modell eine weitere Dimension hinzu und ergänzt sowohl die intrusiven Zonen in Previsto Central als auch die karbonat-/sedimentären Mineralisierungen in Honda Creek. Da unsere Feldteams dieses neue Gebiet aktiv weiterverfolgen und an der 600 m langen Lücke arbeiten, setzen wir systematisch die Teile eines neuen bedeutenden Golddistrikts zusammen."

Technische Erörterung

Details zum Arbeitsgebiet

Während der jüngsten Feldkampagnen wurden zwei Hauptgebiete systematisch identifiziert (Abbildungen 2 und 3):

Südliches Gebiet (Mirador-Fernandez Creeks): Dieses 1,1 km x 1,2 km große Polygon umfasst das Gebiet, in dem die hochgradige Probe mit 4,8 g/t Au entdeckt wurde. Das Vorhandensein einer durch Verwerfungen kontrollierten Mineralisierung in diesem Gebiet eröffnet neue Möglichkeiten in der metasedimentären Abfolge. Nördlicher Bereich (östlich von Palestina Creek): Dieses 1,2 km x 1,0 km große Polygon unmittelbar nördlich von Previsto Central liefert weiterhin vielversprechende Ergebnisse und erweitert die bekannte Ausdehnung der Mineralisierung.

Neue hochgradige Goldzone

Das herausragende Ergebnis der jüngsten Feldkampagnen ist eine Gesteinsprobe (16674 Panel) mit einem Gehalt von 4,8 g/t Au, 36,3 g/t Ag und 174 ppm Cu. Diese Probe wurde aus metasedimentärem Schluffstein mit einem Pyritgehalt von etwa 2 % entnommen, der sich 400 m südwestlich des bestehenden hochgradigen Fußabdrucks von Previsto Central befindet. Die Mineralisierung scheint strukturell kontrolliert zu sein, was auf ein verwerfungsbedingtes Mineralisierungsereignis hindeutet, das einen neuen Trend innerhalb des Bezirks darstellen könnte.

Ergebnisse der systematischen Probenahme

Das umfassende Probenahmeprogramm zwischen Honda Creek und Previsto Central (Abbildungen 2 und 3) hat über mehrere Probentypen hinweg vielversprechende Ergebnisse geliefert:

Gesteinsproben: 149 Gesteinsproben vor Ort und 4 Felsbrockenproben wurden in den Arbeitsbereichen entnommen. Diese Proben wiesen Werte zwischen 4,8 g/t Au und 1,0 % Cu bis zu bld Au und 6 ppm Cu auf und ergaben einen Durchschnittswert von 0,1 g/t Au und 430 ppm Cu. Die weit verbreitete Verteilung der anomalen Proben deutet auf eine weitreichende Mineralisierung im gesamten Gebiet hin.

Kanalprobenahme: Zweiundzwanzig Kanäle mit insgesamt 146 Proben wurden entnommen, um die Kontinuität der Mineralisierung zu testen. Diese Proben wiesen Werte zwischen 1,0 g/t Au und 0,2 % Cu bis hin zu bld Au und 21 ppm Cu auf und lagen im Durchschnitt bei 0,1 g/t Au und 214 ppm Cu. Bemerkenswert ist, dass Gehalte von über 0,5 g/t Au häufig innerhalb des hochgradigen Fußabdruckbereichs auftraten, was die Kontinuität der Mineralisierung bestätigt.

Bodenchemie: 45 Bodenproben aus dem Gebiet ergaben Werte zwischen 0,4 g/t Au und 0,007 g/t Au und lagen im Durchschnitt bei 0,1 g/t Au, was einen weiteren Hinweis auf die darunter liegende Grundgesteinsmineralisierung liefert und Vektoren für die weitere Exploration definiert.

Auswirkungen

Die Identifizierung einer hochgradigen Goldmineralisierung 400 Meter südwestlich des hochgradigen Fußabdrucks von Previsto Central ist besonders bedeutsam, da sie

- auf mehrere mineralisierte Trends innerhalb des Bezirks hindeutet

- eine Goldmineralisierung in verschiedenen Wirtsgesteinen und strukturellen Umgebungen nachweist

- eine kritische 600 m lange Lücke identifiziert, die einer sofortigen Weiterverfolgung bedarf

- eine Brücke zwischen der Mineralisierung zwischen Honda Creek und Previsto Central schlägt, was auf eine mögliche Kontinuität im gesamten Bezirk hindeutet

Nächste Schritte

Das Team von Hannan verfolgt diese Entdeckungen aktiv weiter mit:

- Detaillierte Probenahme der 600 m langen Lücke zwischen der neuen hochgradigen Zone und der bestehenden Mineralisierung

- Strukturelle Kartierung, um die Kontrollen der hochgradigen Mineralisierung zu verstehen

- Systematische Ausweitung der Probenahme, um die mineralisierte Fläche vollständig zu definieren

- Integration aller Ergebnisse in die Planung des bevorstehenden Bohrprogramms

Bohrgenehmigung in Previsto (DIA Amanecer)

Ein zehnköpfiges Umweltteam, das professionelle umweltarchäologische Untersuchungen, Community-Workshops und Kontaktaktivitäten durchführt, hat nun die Sammlung der erforderlichen Informationen abgeschlossen, um den Antrag auf Genehmigung bei der DGAAM (Generaldirektion für Bergbau und Umweltangelegenheiten) des peruanischen Ministeriums für Energie und Bergbau einzureichen. Das Arbeitsprogramm umfasst:

- Umweltbaseline-Monitoring für das Projekt, durchgeführt von externen Experten (bereits abgeschlossen);

- Einreichung des CIRA (Certificate of non-existence of archaeological remains, Bescheinigung über das Nichtvorhandensein archäologischer Überreste) beim peruanischen Kulturministerium, in dem erklärt wird, dass das Projekt keine Auswirkungen auf archäologische Stätten hat;

- Öffentliche Beteiligungssitzungen zur Vorstellung der Explorationspläne von Hannan in den Ortschaften Nueva Palestina, Inca Garcilazo, Chancadora und Previsto, wo die Gemeinden das vorgeschlagene Bohrprogramm des Unternehmens offiziell genehmigt haben;

Die DIA ist die wichtigste Umweltzertifizierung, die erforderlich ist, um mineralische Explorationsprogramme mit geringen Auswirkungen, darunter auch Bohrprogramme, in Peru durchführen zu dürfen.

Über das Valiente-Projekt

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Valiente befindet sich im zentralen Osten Perus, östlich der Stadt Tingo Maria (Abbildung 1). Das Gebiet zeichnet sich durch eine steile Topographie an der Ostflanke der Zentralkordillere mit Höhen zwischen 800 m und 2.000 m über dem Meeresspiegel (ü.M.) aus. Das Projekt wurde 2021 im Rahmen eines umfangreichen Greenfield-Prospektionsprogramms entdeckt, das von Hannan für Porphyr-Kupfer-Gold-Systeme im Hinterbogen initiiert wurde. Das Unternehmen führt seit 2021 aktive Prospektionsarbeiten in diesem Projekt durch und hat nach und nach in allen Gebieten von Interesse die erforderlichen sozialen Genehmigungen erhalten.

Im Laufe des Jahres 2021 hat Hannan 910 km²an zu 100 % unternehmenseigenen Bergbaukonzessionen in Valiente abgesteckt und hält diese weiterhin. Diese umfassen unerforschtes Gelände mit potenziellen mineralisierten Porphyr-Zielen im zentralen Osten Perus. Das Projekt Valiente hat sich rasch von einem Greenfield-Prospektionsprojekt zu einer Multi-Prospektionsmöglichkeit entwickelt.

Bei frühen Oberflächenprospektionen wurden zwei zutage tretende Kupfer-Gold-Porphyr-Ziele und ein epithermales Ziel in Belen identifiziert (siehe Pressemitteilung vom 16. Februar 2023). Porphyr-Gebiete folgten schnell in Serrano Norte, Serrano und Pucacunga. In jüngerer Zeit lag der Schwerpunkt auf Previsto. In Previsto und Belen wurde ein Porphyr-Cluster auf Distriktniveau innerhalb eines Gebiets von 25 km x 10 km identifiziert, mit acht Porphyr- und/oder epithermalen Zielen, die nun genauer untersucht werden, sowie bis zu 10 Zielen in einem früheren Stadium, die noch weiter untersucht werden müssen.

Das Unternehmen verfolgt eine mehrjährige Strategie zur systematischen Exploration und Bohruntersuchung seines umfangreichen Landpakets in diesem aufstrebenden, miteinander verbundenen Porphyr-Epithermal-Mineralgürtel aus dem Miozän.

Technischer Hintergrund

Alle Proben wurden von Geologen von Hannan entnommen. Die Proben wurden von Mitarbeitern des Unternehmens und über Drittanbieter mit nachverfolgbaren Paketen zu ALS in Lima transportiert. Im Labor wurden die Gesteinsproben nach Standardmethoden vorbereitet und analysiert. Die Probenvorbereitung umfasste das Zerkleinern von 70 % auf weniger als 2 mm, das Abspalten von 250 g und das Pulverisieren der Probe auf weniger als 85 % mit einer Korngröße von weniger als 75 Mikrometern. Die Proben wurden nach der Methode ME-MS61 analysiert, einem Vier-Säuren-Aufschluss, der an 0,25 g der Probe durchgeführt wurde, um die meisten geologischen Materialien quantitativ aufzulösen. Die Analyse erfolgte mittels ICP-MS. Gold wurde in Gestein und Böden von ALS in Lima unter Verwendung einer Standardprobenvorbereitung und einer 30-g-Feuerprobencharge analysiert. Die Bodenproben wurden mit einem tragbaren XRF-Gerät (VANTA-VMR) unter Verwendung eines internen Protokolls analysiert, das die routinemäßige Verwendung von CRM und Feldduplikaten sowie 10 % Kontrollproben umfasst, die von ALS Lima analysiert wurden.

Kanalproben gelten als repräsentativ für die In-situ-Mineralisierungsproben. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die tatsächlichen Mächtigkeiten der Mineralisierung nicht bekannt. Stichproben oder Panelproben sind naturgemäß selektiv und geben wahrscheinlich nicht die durchschnittlichen Gehalte auf dem Grundstück wieder.

Über Hannan Metals Limited (TSXV:HAN) (OTCPK: HANNF)

http://www.hannanmetals.com ist ein Explorationsunternehmen, das sich auf die Identifizierung und Abgrenzung großer Gold- und Kupfermineralisierungssysteme in neuen Grenzgebieten in Peru konzentriert. In den letzten zehn Jahren hat das Team hinter Hannan eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralprojekten in Australien, Europa und Südamerika vorzuweisen.

Michael Hudson FAusIMM, Vorsitzender und CEO von Hannan, eine gemäß National Instrument 43-101 qualifizierte Person, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Im Namen des Vorstands

"Michael Hudson"

Michael Hudson, Vorsitzender und CEO

Weitere Informationen

http://www.hannanmetals.com

1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7

Mariana Bermudez, Unternehmenssekretärin

+1 (604) 685 9316, info@hannanmetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen. Bestimmte Angaben in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen können sich auf diese Pressemitteilung und andere Angelegenheiten beziehen, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens genannt sind. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Annahmen zugrunde gelegt, die auf den aktuellen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf Annahmen und Informationen basieren, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und unterliegen daher bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: das politische Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, unterstützt weiterhin die Entwicklung und den Betrieb von Bergbauprojekten; die Gefahr im Zusammenhang mit dem Ausbruch von Viren und Infektionskrankheiten; Risiken im Zusammenhang mit negativer Publizität in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; geplante Arbeitsprogramme; Genehmigungen; und Beziehungen zu den Gemeinden. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Abbildung1: Übersicht über das 910 km² große Projektgebiet Valiente in Peru.

Abbildung2: Karte mit der ausgedehnten 5 x 5 km großen Goldanomalie bei Previsto und der Lage der aktuellen Ergebnisse im Vergleich zum Goldgebiet Cripple Creek.

Abbildung 3: Vergrößerte Karte des Arbeitsgebiets Mirador und Fernandez Creeks mit Boden- und Gesteinsprobenergebnissen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81284Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81284&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA4105841064Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19998933-hannan-erweitert-hochgradige-flaeche-alkalischen-goldvorkommens-previsto-400-meter