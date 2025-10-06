© Foto: Remko de Waal - ANPRed Cat steht vor einem deutlichen Wachstum, da das Unternehmen sein Angebot im Bereich Verteidigungstechnologie erweitert - insbesondere vor dem Hintergrund steigender militärischer Ausgaben weltweit.Das Investmenthaus Needham hat die Aktie von Red Cat mit einer Kaufempfehlung versehen und ein Kursziel von 17 US-Dollar pro Aktie ausgegeben. Das entspricht einem Kurssteigerungspotenzial von rund 32 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag bei 12,89 US-Dollar. "Wir glauben, dass die Branche für unbemannte Luftfahrtsysteme (UAS) in einen mehrjährigen Superzyklus eintritt, und sehen Red Cat in einer einzigartigen Position, um von der steigenden Nachfrage nach verteidigungstauglichen …Den vollständigen Artikel lesen ...
