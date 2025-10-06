Das Heidelberger Health-Tech Onuava hat die erste bKV für Kinderwunsch in Europa auf den Markt gebracht. Das Produkt bietet Versicherten finanzielle Unterstützung bei verschiedenen Kinderwunschbehandlungen, unabhängig von Geschlecht, Familienmodell und Beziehungsstatus. Das Heidelberger Health-Tech-Unternehmen Onuava hat mit Fertility+ die erste betriebliche Krankenversicherung (bKV) für Kinderwunsch in Europa auf den Markt gebracht. Onuava ist Assekuradeur und wird das gemeinsam mit einem Versicherungsunternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
