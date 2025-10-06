Der frühere Kanzler Olaf Scholz hatte es bereits angekündigt, nun ist der Mega-Auftrag der Bundeswehr offenbar durch. Für fast vier Milliarden Euro werden 20 weitere Eurofighter-Kampfjets und Ersatzteile bestellt. Nur noch der Bundestag muss zustimmen. Vor allem drei europäische Rüstungs-Konzerne profitieren von der Bestellung. Die Bundeswehr soll in den kommenden Jahren 20 neue Eurofighter-Kampfjets erhalten. Das geht aus einer Vorlage für den Haushaltsausschuss des Bundestages hervor, die dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
