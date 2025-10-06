DJ Deutscher Automarkt im September mit deutlichem Zuwachs

DOW JONES--Der deutsche Automarkt hat sich im September deutlich besser entwickelt und die Rückgänge im bisherigen Jahresverlauf nahezu ausgeglichen. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte, wurden vergangenen Monat 235.528 Personenkraftwagen (Pkw) neu zugelassen, das ist ein Plus zum Vorjahresmonat von knapp 13 Prozent. Für die ersten neun Monate des Jahres ergibt sich noch ein kleines Minus von 0,3 Prozent zum Vorjahreszeitraum.

Unter den deutschen Marken fiel das Plus der Neuzulassungen bei VW (+16,2 Prozent), Mercedes (+10,6 Prozent) und Opel (+10,2 Prozent) zweistellig aus. Einstellige Zuwächse verzeichneten BMW (+8,6 Prozent), Ford (+7,0 Prozent, Audi (+5,3 Prozent und Porsche (+4,7 Prozent).

Bei Pkw mit vollelektrischen Antrieben gab es im September ein kräftiges Plus von 31,9 Prozent. Ihr Anteil betrug laut KBA 19,3 Prozent. Bei Pkw mit Hybridantrieb gab es ein Zulassungsplus von 28,9 Prozent. Bei Pkw mit Benzinantrieb gab es einen Rückgang um 5,9 Prozent - ihr Anteil betrug 26,8 Prozent. Bei neu zugelassenen Diesel-Neuwagen gab es den weiteren Angaben ein Minus von 7,2 Prozent und einen Anteil von 12,3 Prozent.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2025 07:03 ET (11:03 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.