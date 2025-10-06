KI, Automatisierung und nachhaltige Strategien prägen die digitale Wirtschaft. Doch was bedeutet das konkret für dein Marketing und wo findest du die besten Impulse für die nächsten Schritte? Digitaler Wandel braucht Haltung Die digitale Welt entwickelt sich schneller, als klassische Strukturen Schritt halten können. KI, Data-Driven Marketing und Automatisierung verändern nicht nur Prozesse, sondern auch Erwartungen. Für dich heißt das: Entscheidungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n