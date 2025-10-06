

EQS-Media / 06.10.2025 / 13:42 CET/CEST

( EuropeNewswire.net ) - TerraMaster, ein weltweit führender Anbieter von innovativen Speicherlösungen, hat exklusive Prime Day 2025-Angebote angekündigt und gewährt auf seine gesamte Palette von NAS- und DAS-Geräten einen Rabatt von bis zu 30 %. Der zeitlich begrenzte Verkauf, der während des Amazon Prime Day im Oktober stattfindet, bietet Privatanwendern, Kreativprofis und kleinen bis mittleren Unternehmen eine hervorragende Gelegenheit, ihren Speicher zu einem außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis aufzurüsten.



TerraMaster



Für Privatanwender und einzelne Nutzer:

• F2-424 NAS 2-Bay : Ausgestattet mit einem Intel N95 Quad-Core-Prozessor, 8 GB DDR5-Speicher, zwei 2,5-G-Ethernet-Ports und zwei M.2 NVMe-Steckplätzen für SSD-Caching, mit Unterstützung für GPU-Hardware-Transkodierung - ideal für PLEX und HD-Video-Wiedergabe. (30% Rabatt)



• F4 SSD NAS 4-Bay : Kompaktes, leises 4-Bay All-Flash-NAS, das Hochgeschwindigkeits-M.2 NVMe-SSD-Speicher unterstützt, 5GbE-Übertragungsraten bietet, KI-gestützte Foto-Sicherungs- und Klassifizierungsfunktionen sowie robuste 4K-Streaming-Fähigkeiten. (20% Rabatt)



• D1 SSD Plus : Für Medienersteller entwickelt, unterstützt dieses DAS USB4 mit bis zu 40 Gbit/s Bandbreite und liefert Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3853/3707 MB/s - geeignet für 4K/8K-Videobearbeitung und plattformübergreifende Anwendungen. (20% Rabatt)



• D4-320 USB Enclosure 4-Bay : Ein 4-Bay DAS, das USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) unterstützt und Lese/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1030 MB/s bietet. Ideal für große Kapazitäten, 4K-Videobearbeitung.(20% Rabatt)

Für kleine und mittlere Unternehmen und Entwickler:

• F4-424 Pro NAS 4-Bay : Dieses 4-Bay NAS ist mit einem 8-Kern Intel Core i3-N305-Prozessor, 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher und zwei 2,5-G-Ethernet-Ports ausgestattet und liefert Übertragungsraten von bis zu 283 MB/s. (25% Rabatt)



• F4-424 Max NAS 4-Bay : Hochwertiges 4-Bay NAS mit Intel Core i5-1235U (10-Kern), 8 GB DDR5 (erweiterbar auf 64 GB) und zwei 10GbE-Ports (bis zu 20 Gbit/s), unterstützt 4K-Videodekodierung und Multi-Protokoll-Dateidienste. (30% Rabatt)



• F6-424 Max NAS 6-Bay : Dieses 6-Bay NAS verfügt über einen Core i5-1235U (10-Kern, 12-Threads), 8 GB DDR5-4800 MHz Arbeitsspeicher und zwei 10GbE-Ethernet-Ports. (20% Rabatt)

Weitere Details: https://terramasterus.myshopify.com/de/blogs/news/prime-day-2025-30-off

Über TerraMaster

TerraMaster ist eine professionelle Marke, die sich auf innovative Speicherlösungen für Privatpersonen, Unternehmen und Konzerne spezialisiert hat. Mit einem Fokus auf Leistung, Zuverlässigkeit und benutzerfreundliches Design liefert TerraMaster hochmoderne NAS- und DAS-Produkte, um vielfältige Speicheranforderungen zu erfüllen.





