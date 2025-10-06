Howells Lake wächst: Critical One entdeckt neue Tiefenzone für Antimon und Gold

Anzeige / Werbung

Critical One Energy Inc. hat auf seinem Howells-Lake-Projekt in der Bergbauregion Thunder Bay einen bedeutenden Explorationsfortschritt erzielt. Das Unternehmen teilte mit, dass neue geophysikalische Modellierungen eine bislang unbekannte Tiefenausdehnung der Antimon-Gold-Zone im östlichen Teil des Projekts belegen würden. Die Ergebnisse eröffnen neue Perspektiven für die Ressourcenerweiterung in einer Region, die geologisch mit einigen der bedeutendsten Goldlagerstätten Kanadas vergleichbar sei.

Critical One Energy Inc. hat auf seinem Howells-Lake-Projekt in der Bergbauregion Thunder Bay einen bedeutenden Explorationsfortschritt erzielt. Das Unternehmen teilte mit, dass neue geophysikalische Modellierungen eine bislang unbekannte Tiefenausdehnung der Antimon-Gold-Zone im östlichen Teil des Projekts belegen würden. Die Ergebnisse eröffnen neue Perspektiven für die Ressourcenerweiterung in einer Region, die geologisch mit einigen der bedeutendsten Goldlagerstätten Kanadas vergleichbar sei.

Tiefenpotenzial bis 400 Meter erkannt

Wie das Management mitteilte, habe eine Kombination aus elektromagnetischer Flugvermessung (VTEM), strukturgeologischer Modellierung und der Neuinterpretation historischer Bohrdaten eine bedeutende Erweiterung des mineralisierten Systems in der sogenannten East Zone (V-3) aufgezeigt. Die mineralisierte Struktur streiche nordwestlich und falle nach Nordosten ein, wobei die Modellierungen eine Tiefe von über 400 Metern nahelegen. Laut Unternehmen habe eine historische Bohrung in dieser Zone eine Antimonmineralisierung von bis zu 75% in einzelnen Probenabschnitten nachgewiesen - innerhalb eines Intervalls von 8,35 Metern mit durchschnittlich 5,37% Antimon.