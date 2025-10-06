Wien (www.fondscheck.de) - Das Segment der börsengehandelten Fonds (ETFs) mit aktivem Managementansatz erzielt bislang bessere Ergebnisse als herkömmliche Publikumsfonds, so die Experten von "FONDS professionell". Zu diesem Schluss komme eine Analyse der Fondsratinggesellschaft Morningstar. Demnach würden die bislang vorliegenden Daten darauf hinweisen, "dass aktive Aktien-ETFs im Schnitt bessere Erfolgs- und höhere Überlebensraten erzielt haben als ihre offenen aktiven Pendants", würden die Analysten in ihrer Studie schreiben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
